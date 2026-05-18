Кыргызстан планирует привлечь $193 млн на развитие ирригации

Водохозяйственный сектор Кыргызстана ждет масштабная модернизация. Заместитель председателя кабинета министров и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями Всемирного банка и Международной ассоциации развития, на которых обсудил привлечение крупных инвестиций в инфраструктуру страны.

Главной темой встречи стала реализация проекта "Национальная программа инвестиций в ирригацию". В рамках этой инициативы Кыргызстан рассчитывает получить 193 миллиона долларов. Выделенные средства пойдут на обновление устаревших ирригационных сетей, внедрение эффективных методов управления водными ресурсами и, как следствие, укрепление продовольственной безопасности республики.

Особое внимание чиновники и международные доноры уделили подготовке проектно-сметной документации для нескольких крупных объектов. В список первоочередных задач вошли ирригационный канал Омуко, расположенный в Ат-Башинском районе Нарынской области, а также Большой Таласский канал, который обеспечивает водой Бакай-Атинский и Айтматовский районы Таласской области.

На разработку всей необходимой проектной документации для этих объектов уже предусмотрено безвозмездное грантовое финансирование в размере 650 тысяч долларов.

По итогам встреч стороны закрепили свои намерения официальными подписями, утвердив протоколы о дальнейшем сотрудничестве и переходе к практической реализации намеченных планов.