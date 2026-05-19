Казахстан первым в Центральной Азии запустил проект искусственного дождя

- Светлана Лаптева
Казахстан стал первой страной Центральной Азии, приступившей к практическому применению технологий искусственного увеличения осадков. Торжественная церемония запуска проекта состоялась 16 мая в Туркестане.

Как сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, полномасштабная реализация программы стартует 17 мая. Проект направлен на повышение уровня наполнения водохранилищ и обеспечение водой сельскохозяйственных территорий юга страны.

Технология будет использоваться для снижения последствий засухи и дефицита воды на территории Туркестанской области, где площадь пахотных земель превышает 911 тысяч гектаров.

Проект реализуется совместно с Национальным центром метеорологии ОАЭ, который занимается технологиями модификации погоды с конца 1980-х годов.

В церемонии запуска приняли участие заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, президент Всемирной метеорологической организации ООН Абдулла Ахмед Аль-Мандус, посол ОАЭ в Казахстане Мухаммад Саид Мухаммад Аль-Арики, а также аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

По словам Жаслана Мадиева, Казахстан делает практический шаг к формированию новой системы климатической устойчивости.

"Впервые в регионе запускается проект такого масштаба в сфере технологий искусственного увеличения осадков. Для нас это начало формирования современной климатической инфраструктуры, основанной на науке, международном партнерстве и цифровых технологиях", - заявил министр.

По международным оценкам, технологии искусственного вызова осадков способны увеличивать количество дождей на 10–20% по сравнению с естественным уровнем. Подобные методы уже применяются в Китае, США, ОАЭ, Франции и Саудовской Аравии.

Власти Казахстана подчеркивают, что технология будет применяться локально - в районах с наиболее высокой потребностью в воде. Радиус воздействия составляет до пяти километров, а используемые реагенты на основе солей соответствуют международной практике.

Ожидается, что проект позволит повысить эффективность водоснабжения сельхозугодий, сократить потери от засухи и увеличить урожайность. Потенциальный экономический эффект власти оценивают в сумму до 35 млрд тенге в год.

Кроме того, специалисты из ОАЭ уже проводят обучение казахстанских метеорологов, инженеров и пилотов технологиям модификации погоды. В дальнейшем власти рассматривают возможность расширения проекта и на другие регионы страны.


Теги:
водоснабжение, Казахстан, сельское хозяйство
