В столице Казахстана запустили поезда без машинистов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии запуска системы легкорельсового транспорта Astana LRT в столице республики. В рамках мероприятия глава государства также ознакомился с работой Единого диспетчерского центра, который теперь отвечает за мониторинг и общую координацию всего общественного транспорта Астаны, включая и новую линию LRT.

Как доложил президенту аким столицы Женис Касымбек, для полноценного обслуживания новой транспортной артерии была создана специализированная диспетчерская служба, в штате которой сейчас работают 21 специалист.

Новая инфраструктура LRT включает в себя 18 станций и современное депо. На линии протяженностью 22,4 километра будут курсировать 15 беспилотных составов, четыре из которых находятся в резерве. Каждый поезд способен вместить более 600 пассажиров. Ожидается, что средняя скорость движения составит 50–60 км/ч, благодаря чему полное время в пути по всему маршруту займет около 40 минут. Интервал между поездами в часы пик составит всего пять-шесть минут.

В пресс-службе Акорды подчеркнули, что управление системой легкорельсового транспорта полностью автоматизировано. В автономном режиме осуществляются процессы разгона, торможения и открытия дверей, а также заложены алгоритмы действий при возникновении любых нештатных ситуаций. Тем не менее в поездах сохранена возможность ручного управления и экстренной связи с диспетчером.