"Без чучука вопрос не решался": в Токмоке уволили замглавы после жалобы

Во время встречи полномочного представителя президента в Чуйской области Элкинбека Аширбаева с жителями Токмока заместитель руководителя одного из ведомств лишился должности после жалобы местной жительницы на вымогательство денег и продуктов за оформление документов.

Встреча прошла 18 мая по поручению президента Садыра Жапарова с участием руководителей областных и районных структур.

Во время собрания жительница Токмока Майрамкуль Калыкова рассказала о проблемах с оформлением документов на земельный участок. По ее словам, в 2011 году семья приобрела участок площадью 4 сотки со всеми необходимыми документами, включая красную книгу. Земля предназначалась для коммерческого использования и строительства магазина.

Однако позже выяснилось, что участок расположен в тупиковой зоне, а соседние территории были застроены жилыми домами, из-за чего открыть магазин стало невозможно. После этого женщина обратилась в мэрию с просьбой изменить назначение участка.

По словам Калыковой, разрешения были получены практически от всех профильных служб, однако вопрос затянулся на уровне управления архитектуры.

"Там работает человек по имени Адыл. Как только мы начали обращаться к нему, работа остановилась. Постоянно просили принести то одну квитанцию, то другую, из-за чего пришлось потратить много денег. Кроме того, были намеки вроде: "принеси чучук, казы-карта". Таким образом у нас требовали деньги и продукты. Проблема до сих пор не решена", - рассказала она.

После озвученной жалобы Элкинбек Аширбаев поручил прокуратуре провести соответствующую проверку. Кроме того, предупреждение получил начальник управления градостроительства и архитектуры Токмока Максат Ишеналиев.

По данным, озвученным на встрече, Усупов Адыл Жумабекович занимал должность заместителя руководителя ведомства около двух лет.

Элкинбек Аширбаев заявил, что для государственного служащего, тем более заместителя руководителя, подобные просьбы к гражданам являются недопустимыми.

"Максат, твоя деятельность тоже будет проверена. Сейчас на основании обращений граждан будут проводиться разбирательства по архитектурной сфере. Будь готов отвечать", - обратился он к Максату Ишеналиеву.

Управление градостроительства и архитектуры Токмока возглавляет Максат Ишеналиев. На эту должность он был назначен в апреле 2025 года.