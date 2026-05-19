Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

Токаев подписал указ о формировании читающей нации

84  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт масштабной культурной реформе, подписав указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации". Новый документ, вступающий в силу со дня подписания, призван переломить тренд на снижение интереса к литературе, хотя конкретные механизмы и подробности реализации этой инициативы властями пока не раскрываются.

Подписание этого указа отражает общую для всей Центральной Азии тенденцию, ведь в последние годы модернизация библиотек и популяризация книг стали общим вызовом для государств региона. Местные правительства пытаются оперативно адаптировать свои системы образования и культуры к реалиям цифровой эпохи, стараясь при этом удержать интерес населения, и особенно молодежи, к традиционному чтению.

В Кыргызстане отдельного президентского указа о создании "читающей нации" на данный момент нет, однако эти задачи зашиты в действующие государственные программы. Вопросы поддержки авторов и обновления книжных фондов регулируются законом "О библиотечном деле", а также долгосрочной национальной программой развития культуры и искусства, рассчитанной до 2030 года.

Куда более радикально к вопросу подошли в Узбекистане, где в последние годы власти развернули глубокую реформу всей инфраструктуры. По личной инициативе президента Шавката Мирзиёева, который регулярно заявляет о важности качественного книгоиздания, в республике массово создаются современные информационно-библиотечные центры и активно оцифровываются редкие фонды для создания общедоступных электронных платформ.

Свои особенности имеет и культурная политика других соседей по региону. В Таджикистане ключевой акцент сделан на сохранении и популяризации национального литературного наследия, поддержке местных издательств и переводе произведений таджикских авторов на иностранные языки. В свою очередь, Туркменистан традиционно опирается на жесткую государственную поддержку патриотической и национальной литературы, продвигая ее через обязательную школьную систему и регулярные масштабные книжные выставки.

Несмотря на разные подходы, независимые эксперты сходятся во мнении, что все пять республик Центральной Азии сегодня сталкиваются с абсолютно идентичными проблемами. Главные из них - это стремительная потеря интереса к чтению среди подрастающего поколения, жесткая конкуренция со стороны развлекательного цифрового контента и хроническое недофинансирование библиотечной инфраструктуры, требующей немедленной модернизации. Тем не менее регион все еще обладает гигантским потенциалом благодаря сохранившейся разветвленной сети библиотек и стабильно высокому спросу на учебную и образовательную литературу среди студентов и школьников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458611
Теги:
Казахстан, книги, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  