Токаев подписал указ о формировании читающей нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал официальный старт масштабной культурной реформе, подписав указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации". Новый документ, вступающий в силу со дня подписания, призван переломить тренд на снижение интереса к литературе, хотя конкретные механизмы и подробности реализации этой инициативы властями пока не раскрываются.

Подписание этого указа отражает общую для всей Центральной Азии тенденцию, ведь в последние годы модернизация библиотек и популяризация книг стали общим вызовом для государств региона. Местные правительства пытаются оперативно адаптировать свои системы образования и культуры к реалиям цифровой эпохи, стараясь при этом удержать интерес населения, и особенно молодежи, к традиционному чтению.

В Кыргызстане отдельного президентского указа о создании "читающей нации" на данный момент нет, однако эти задачи зашиты в действующие государственные программы. Вопросы поддержки авторов и обновления книжных фондов регулируются законом "О библиотечном деле", а также долгосрочной национальной программой развития культуры и искусства, рассчитанной до 2030 года.

Куда более радикально к вопросу подошли в Узбекистане, где в последние годы власти развернули глубокую реформу всей инфраструктуры. По личной инициативе президента Шавката Мирзиёева, который регулярно заявляет о важности качественного книгоиздания, в республике массово создаются современные информационно-библиотечные центры и активно оцифровываются редкие фонды для создания общедоступных электронных платформ.

Свои особенности имеет и культурная политика других соседей по региону. В Таджикистане ключевой акцент сделан на сохранении и популяризации национального литературного наследия, поддержке местных издательств и переводе произведений таджикских авторов на иностранные языки. В свою очередь, Туркменистан традиционно опирается на жесткую государственную поддержку патриотической и национальной литературы, продвигая ее через обязательную школьную систему и регулярные масштабные книжные выставки.

Несмотря на разные подходы, независимые эксперты сходятся во мнении, что все пять республик Центральной Азии сегодня сталкиваются с абсолютно идентичными проблемами. Главные из них - это стремительная потеря интереса к чтению среди подрастающего поколения, жесткая конкуренция со стороны развлекательного цифрового контента и хроническое недофинансирование библиотечной инфраструктуры, требующей немедленной модернизации. Тем не менее регион все еще обладает гигантским потенциалом благодаря сохранившейся разветвленной сети библиотек и стабильно высокому спросу на учебную и образовательную литературу среди студентов и школьников.