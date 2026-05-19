Китайские ученые проверят возможность размножения человека в космосе

- Светлана Лаптева
На китайской орбитальной станции "Тяньгун" стартовал уникальный и первый в истории науки эксперимент, целью которого стало изучение возможности размножения человека в условиях микрогравитации. Накануне грузовой космический корабль "Тяньчжоу-10" успешно доставил на станцию специальные модели эмбрионов, выращенные из стволовых клеток.

Эти искусственные биологические структуры с точностью имитируют самую раннюю стадию развития человека - период с 14-го по 21-й день после оплодотворения. Именно в этот промежуток времени у плода начинают формироваться зачатки будущих органов и тканей, что делает его наиболее уязвимым к внешним факторам.

Руководитель масштабного проекта, профессор Юй Лецянь пояснил, что главная задача миссии заключается в том, чтобы детально изучить влияние невесомости на ранний эмбриогенез и получить первые фундаментальные данные о репродукции человека за пределами Земли.

По регламенту эксперимента, биологические образцы проведут на орбите всего пять дней. После этого их экстренно заморозят и отправят на Землю на борту возвращаемой капсулы. Уже в наземных лабораториях ученые проведут детальный генетический и структурный анализ космических образцов, сравнив их с контрольной группой, которая все это время развивалась в условиях нормальной земной гравитации.

Стоит отметить, что до этого момента все подобные эксперименты в космосе проводились исключительно на эмбрионах животных, и тогда ученые не выявили критического влияния микрогравитации на их жизнеспособность. Исследователи рассчитывают, что новые данные с китайской станции сделают прорыв не только в космической биологии, но и помогут медикам на Земле лучше понять скрытые причины возникновения врожденных патологий у людей на первых неделях беременности.


