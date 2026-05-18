Фрэнсис Нганну отправил Филипе Линса в нокаут в первом раунде

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну триумфально вернулся в смешанные единоборства. В Лос-Анджелесе на дебютном турнире лиги Джейка Пола MVP MMA, который в прямом эфире транслировался на платформе Netflix, камерунский боец одержал досрочную победу над бразильцем Филипе Линсом.

Поединок тяжеловесов завершился уже в первом раунде. Нганну с первых секунд захватил инициативу в клетке и на исходе пятиминутки отправил соперника в глубокий нокаут мощным левым хуком. Официальное время остановки боя - 4:31.

Для 40-летнего Филипе Линса это выступление стало первым за последние два года. Свой предыдущий поединок бразилец провел в марте 2024 года на турнире UFC 299, где судейским решением одолел Иона Куцелабу. Что касается 39-летнего Нганну, то его последний выход в клетку состоялся в октябре 2024 года в лиге PFL, когда он аналогично в первом раунде финишировал Ренана Феррейру. После этого камерунец сосредоточился на других проектах и приостановил сотрудничество с PFL.

Сразу после яркой победы в Лос-Анджелесе Нганну прямо в клетке обратился к экс-чемпиону UFC Джону Джонсу, который следил за трансляцией, и предложил ему покинуть организацию ради проведения долгожданного супербоя под эгидой MVP. Джонс оперативно отреагировал на вызов, отметив, что готов рассмотреть это предложение, если его юристы найдут способ урегулировать действующий контракт с UFC.