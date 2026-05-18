Футбольный клуб "Зенит" вернул себе титул чемпиона России

Футбольный клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) стал победителем чемпионата России сезона-2025/2026, вернув себе звание сильнейшей команды страны после годичного перерыва.

Клуб из Санкт-Петербурга завершил сезон на первом месте, набрав 68 очков. Серебряные медали завоевал "Краснодар", который закончил чемпионат с 66 очками.

Для команды под руководством Сергея Семака этот титул стал седьмым за последние восемь сезонов. Ранее футбольный клуб "Зенит" выигрывал чемпионат России в сезонах 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024.

В прошлом сезоне петербургский клуб уступил чемпионство "Краснодару", однако в нынешнем розыгрыше сумел вернуть себе золотые медали и вновь подняться на вершину российского футбола.