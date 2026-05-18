В Бишкеке завершился этап Кубка мира по конному спорту

В столице Кыргызстана Бишкеке завершился третий этап Кубка мира Евразийской лиги по конному спорту, который проходил с 14 по 17 мая. Соревнования стали одним из крупнейших конноспортивных событий года в регионе.

В турнире по дисциплинам конкур и выездка приняли участие сильнейшие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России.

Кыргызстанские спортсмены показали уверенное выступление на домашнем этапе и завоевали в общей сложности 8 медалей. В конкуре они выиграли 2 золотые и 1 бронзовую награду, а в выездке - 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Ранее первые два этапа Кубка мира Евразийской лиги прошли в Ташкенте. Следующий, четвёртый этап соревнований состоится с 27 по 31 мая в Астане.


