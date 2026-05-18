Молодежная сборная КР по волейболу впервые пробилась на чемпионат Азии

- Самуэль Деди Ирие
Отечественные волейболисты завоевали серебряные награды на зональном первенстве Центрально-азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), которое завершилось в Узбекистане. В престижных соревнованиях, проходивших с 12 по 17 мая, вели борьбу четыре сильные команды региона.

На предварительной стадии подопечные тренерского тандема Бакыта Алиева и Андрея Анкудинова финишировали на второй строчке. Наши спортсмены одержали уверенные победы над двумя составами хозяев площадки и уступили лишь волейболистам из Казахстана со счетом 1-3. В раунде плей-офф кыргызстанцы вновь оказались сильнее узбекистанской команды, гарантировав себе место в главном поединке турнира.

Решающее противостояние за золото состоялось 17 мая и выдалось максимально драматичным. В битве против сверстников из Казахстана судьба медалей решилась только на тай-брейке в пятой партии. Игра завершилась в пользу соперников со счетом 3-2 (23-25, 25-22, 25-19, 21-25, 15-8).

Несмотря на обидное поражение в шаге от титула, второе место принесло сборной Кыргызстана историческое достижение. Команда не просто выиграла серебро, но и завоевала заветную путевку в финальную стадию чемпионата Азии, который примет Бахрейн.


