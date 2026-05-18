Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

В КР предложили обязать госучреждения закупать местную молочную продукцию

313  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана выявила серьезные проблемы со сбытом отечественной молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Ведомство предлагает усилить закупки продукции местных производителей для государственных и муниципальных учреждений.

Как сообщили в Службе, молокоперерабатывающие предприятия Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей фиксируют снижение экспорта в Россию и Казахстан. Основной причиной называется высокая себестоимость кыргызской продукции по сравнению с импортной.

Так, стоимость сливочного масла отечественного производства составляет от 570 до 735 сомов за килограмм, тогда как импортная продукция, в частности из Беларуси, продается по цене от 400 сомов за килограмм.

В ведомстве отметили, что более дешевая импортная продукция снижает спрос и на внутреннем рынке. При этом Кыргызстан практически полностью обеспечен молоком и молочной продукцией, что привело к перенасыщению рынка. В результате предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта, в том числе в Узбекистане, а часть готовой продукции остается на складах.

Несмотря на действие распоряжения Кабинета Министров №165-р от 14 марта 2025 года о закупке ряда товаров у отечественных производителей, государственные и муниципальные организации зачастую продолжают приобретать более дешевую импортную продукцию. Основным критерием при проведении госзакупок по-прежнему остается цена.

По предварительным данным, в 2025 году и первом квартале 2026 года объем закупок отечественной молочной продукции в рамках госзакупок составил лишь 5–7% от общего объема производства молока в стране.

Кроме того, представители отрасли сообщили о фактах использования сертификатов отечественных производителей для реализации продукции по ценам значительно ниже себестоимости. В Службе считают, что это вызывает вопросы относительно происхождения продукции, а также ее качества и безопасности.

В ведомстве также усматривают признаки недобросовестной конкуренции, в частности незаконного использования наименований и сертификатов более известных отечественных производителей в целях извлечения выгоды.

Служба антимонопольного регулирования предлагает предусмотреть для бюджетных учреждений контракты с обязательной долей не менее 30% поставок молочной продукции местного производства. Также ведомство считает необходимым расширить меры государственной поддержки отечественных молокоперерабатывающих предприятий.

В настоящее время Служба уже направила обращения в соответствующие государственные органы и выразила уверенность, что вопрос будет решен положительно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458623
Теги:
Госантимонополия, Кыргызстан, цены на продукты питания
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  