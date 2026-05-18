В КР предложили обязать госучреждения закупать местную молочную продукцию

Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана выявила серьезные проблемы со сбытом отечественной молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Ведомство предлагает усилить закупки продукции местных производителей для государственных и муниципальных учреждений.

Как сообщили в Службе, молокоперерабатывающие предприятия Чуйской, Иссык-Кульской и Таласской областей фиксируют снижение экспорта в Россию и Казахстан. Основной причиной называется высокая себестоимость кыргызской продукции по сравнению с импортной.

Так, стоимость сливочного масла отечественного производства составляет от 570 до 735 сомов за килограмм, тогда как импортная продукция, в частности из Беларуси, продается по цене от 400 сомов за килограмм.

В ведомстве отметили, что более дешевая импортная продукция снижает спрос и на внутреннем рынке. При этом Кыргызстан практически полностью обеспечен молоком и молочной продукцией, что привело к перенасыщению рынка. В результате предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта, в том числе в Узбекистане, а часть готовой продукции остается на складах.

Несмотря на действие распоряжения Кабинета Министров №165-р от 14 марта 2025 года о закупке ряда товаров у отечественных производителей, государственные и муниципальные организации зачастую продолжают приобретать более дешевую импортную продукцию. Основным критерием при проведении госзакупок по-прежнему остается цена.

По предварительным данным, в 2025 году и первом квартале 2026 года объем закупок отечественной молочной продукции в рамках госзакупок составил лишь 5–7% от общего объема производства молока в стране.

Кроме того, представители отрасли сообщили о фактах использования сертификатов отечественных производителей для реализации продукции по ценам значительно ниже себестоимости. В Службе считают, что это вызывает вопросы относительно происхождения продукции, а также ее качества и безопасности.

В ведомстве также усматривают признаки недобросовестной конкуренции, в частности незаконного использования наименований и сертификатов более известных отечественных производителей в целях извлечения выгоды.

Служба антимонопольного регулирования предлагает предусмотреть для бюджетных учреждений контракты с обязательной долей не менее 30% поставок молочной продукции местного производства. Также ведомство считает необходимым расширить меры государственной поддержки отечественных молокоперерабатывающих предприятий.

В настоящее время Служба уже направила обращения в соответствующие государственные органы и выразила уверенность, что вопрос будет решен положительно.