Двоих граждан КР задержали в Таиланде по подозрению в убийстве иностранца

В результате международного взаимодействия Центральное бюро расследований Таиланда совместно с иммиграционной полицией Пхукета задержало двоих граждан Кыргызстана, находившихся в международном розыске по линии Интерпола по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, задержанными являются граждане Р.А. и Н.А. 2000 года рождения.

По данным следствия, в апреле 2026 года в органы внутренних дел поступила информация о безвестном исчезновении иностранного гражданина Ж.Ч., 1963 года рождения. Позже тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве села Арчалы Аламудунского района. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 122 (убийство)УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали группу лиц, причастных к преступлению. Однако двоим предполагаемым исполнителям удалось скрыться за пределами Кыргызстана и выехать на Пхукет, где они впоследствии были установлены и задержаны благодаря совместной работе правоохранительных органов двух стран.

Еще одним примером международного сотрудничества стало задержание в Бишкеке гражданина иностранного государства А.Х., 1998 года рождения, который также находился в международном розыске по линии Интерпола за убийство.

В 2018 году в одном из баров района Айвалык провинции Балыкесир в Турции между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки А.Х. нанес мужчине ножевое ранение, от которого тот скончался.

После задержания разыскиваемого доставили в УВД Ленинского района Бишкека и передали следственным органам для дальнейшего принятия процессуального решения.