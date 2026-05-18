В Токмоке адвоката задержали при получении $15 тысяч

ГКНБ сообщил о выявлении коррупционной схемы систематического вымогательства денег у предпринимателей в Токмоке. По подозрению в совершении преступления задержан частный адвокат Ц.Д.В., 1989 года рождения.

По данным ведомства, 15 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 208 УК КР "Вымогательство", подозреваемого задержали с поличным при получении 15 тысяч долларов.

По данным следствия, адвокат при содействии неустановленных лиц оказывал давление на предпринимателей, занимавшихся строительством объектов в Токмоке. Бизнесменам угрожали организацией проверок со стороны МВД, прокуратуры, ГКНБ, экологических служб, мэрии и других государственных органов.

Кроме того, предпринимателей запугивали распространением недостоверной информации в социальных сетях.

По итогам оперативных мероприятий Ц.Д.В. водворен в изолятор временного содержания ГКНБ КР.