АлтГУ и Исторический музей КР займутся оцифровкой тюркских артефактов

Национальный исторический музей Кыргызской Республики и научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о реализации совместных выставочных и научных проектов, посвященных роли Большого Алтая в истории кыргызского народа и тюркского мира. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Документ подписали директор музея, профессор Жылдыз Бакашова и руководитель НОЦ "Большой Алтай", доктор исторических наук, профессор Юлия Лысенко.

В рамках визита директор музея Жылдыз Бакашова встретилась с директором научно-образовательного центра тюркологии и алтаистики "Большой Алтай" АлГУ Юлией Лысенко, директором департамента внешних и внутренних коммуникаций университета Максимом Герасимюком, руководителем пресс-центра научно-образовательного центра "Большой Алтай" Ириной Смольяниновой, а также директором представительства центра "Большой Алтай" в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, доктором исторических наук, профессором Жамийкат Омуровой.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет работа с артефактами тюркского периода, их оцифровка и размещение в виртуальном музее "Большой Алтай - родина тюрков". Предполагается, что это позволит сделать историческое наследие более доступным для исследователей и широкой аудитории.

Во время посещения музея делегация АлтГУ ознакомилась с экспозициями, охватывающими различные исторические эпохи. Жылдыз Бакашова отметила, что для кыргызского народа Алтай является сакральным местом.

"По легенде богатырь Манас родился на Алтае. Концепция Большого Алтая очень важна, особенно для тюркских народов. Алтайский государственный университет проводит огромную работу для всего тюркского мира", - сказала она.

Директор музея также предложила организовать фотовыставку о роли и значении Большого Алтая в жизни кыргызского народа.

В свою очередь Юлия Лысенко сообщила, что центр уже сотрудничает с музеями Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана по подготовке 3D-моделей артефактов для виртуального музея. Кроме того, она предложила сотрудникам музея принять участие в образовательных программах АлтГУ, в том числе по музеологии.

После подписания меморандума Жылдыз Бакашова вручила Юлии Лысенко памятную медаль, выпущенную к 100-летию Национального исторического музея, а также книги для библиотечного фонда НОЦ "Большой Алтай".


