В Кыргызстане стартовали Дни культуры Таджикистана

В Кыргызстане стартовали Дни культуры Республики Таджикистан, которые проходят с 17 по 22 мая. В мероприятиях принимает участие официальная и творческая делегация Таджикистана в составе 94 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

В рамках культурной программы запланированы научно-литературные встречи, художественные выставки, кинопоказы и концертные мероприятия.

18 мая в 16:00 в кинотеатре "Ала-Тоо" состоится показ фильма "Жизнь прекрасна".

19 мая в 10:00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется художественная выставка.

В 14:00 в кинотеатре "Ала-Тоо" зрителям представят фильм "Рассказ о Рустаме".

Главное мероприятие Дней культуры пройдет 19 мая в 18:30 в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, где состоится торжественная церемония открытия.

20 мая в 14:00 в кинотеатре "Ала-Тоо" пройдет показ фильма "В поисках истины".

Церемония закрытия Дней культуры Республики Таджикистан состоится 21 мая в 18:00 в культурном центре "Рух-Ордо" в Чолпон-Ате.

Организаторы отмечают, что проведение мероприятий направлено на укрепление культурного диалога, развитие творческого сотрудничества и дружественных отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном.