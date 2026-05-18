Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

Частным клиникам предложили сотрудничество с ФОМС КР

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызстана пригласил частные медицинские организации к сотрудничеству в сфере оказания стационарной медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий.

Как сообщили в ФОМС, инициатива направлена на развитие партнерства с частным медицинским сектором и расширение доступности стационарной помощи для граждан по всей стране.

В ведомстве отметили, что привлечение частных стационаров позволит увеличить выбор медицинских организаций для пациентов, повысить оперативность получения медицинской помощи и снизить нагрузку на государственные больницы.

При этом все организации, заключившие договор с ФОМС, будут работать по единым стандартам качества и клиническим протоколам. Финансирование услуг планируется осуществлять по принципу оплаты за фактически оказанные медицинские услуги пролеченные случаи.

Медицинская, бухгалтерская и иная отчетность будет вестись в соответствии с установленными требованиями.

В ФОМС подчеркнули, что нормативно-правовая основа для заключения договоров между фондом и частными медицинскими центрами предусмотрена Законом "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", а также соответствующими приказами Министерства здравоохранения и Фонда ОМС.

Заинтересованным частным медицинским организациям рекомендовано обращаться в территориальные управления Фонда обязательного медицинского страхования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458631
Теги:
ФОМС, сотрудничество, Кыргызстан, здоровье, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  