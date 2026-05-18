Частным клиникам предложили сотрудничество с ФОМС КР

Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызстана пригласил частные медицинские организации к сотрудничеству в сфере оказания стационарной медицинской помощи населению в рамках Программы государственных гарантий.

Как сообщили в ФОМС, инициатива направлена на развитие партнерства с частным медицинским сектором и расширение доступности стационарной помощи для граждан по всей стране.

В ведомстве отметили, что привлечение частных стационаров позволит увеличить выбор медицинских организаций для пациентов, повысить оперативность получения медицинской помощи и снизить нагрузку на государственные больницы.

При этом все организации, заключившие договор с ФОМС, будут работать по единым стандартам качества и клиническим протоколам. Финансирование услуг планируется осуществлять по принципу оплаты за фактически оказанные медицинские услуги пролеченные случаи.

Медицинская, бухгалтерская и иная отчетность будет вестись в соответствии с установленными требованиями.

В ФОМС подчеркнули, что нормативно-правовая основа для заключения договоров между фондом и частными медицинскими центрами предусмотрена Законом "Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике", а также соответствующими приказами Министерства здравоохранения и Фонда ОМС.

Заинтересованным частным медицинским организациям рекомендовано обращаться в территориальные управления Фонда обязательного медицинского страхования.