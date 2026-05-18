Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

Минздрав КР оценил риск завоза вируса Эбола в страну

174  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с вирусом Ebola Bundibugyo и сопровождается подтвержденными случаями заболевания и летальными исходами. В странах региона проводятся противоэпидемические мероприятия, включая выявление контактных лиц, лабораторную диагностику, изоляцию пациентов и усиление санитарно-эпидемиологического контроля.

В Минздраве подчеркнули, что на территории Кыргызстана случаев заболевания лихорадкой Эбола не зарегистрировано, а риск завоза инфекции оценивается как низкий. Вместе с тем ведомство усилило мониторинг международной эпидемиологической ситуации и готовность системы здравоохранения к возможным биологическим угрозам.

Постоянный мониторинг осуществляют национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова, а также Операционный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения ДПЗиГСЭН МЗ КР.

Кроме того, проводится проверка готовности санитарно-карантинных пунктов на государственных границах на случай возможного завоза опасных инфекций.

Лихорадка Эбола относится к особо опасным вирусным инфекциям с высокой летальностью. Заболевание передается при непосредственном контакте с кровью и биологическими жидкостями инфицированного человека или животного, а также через загрязненные предметы. Воздушно-капельный путь передачи для вируса не характерен.

Среди симптомов заболевания Минздрав называет внезапное повышение температуры, слабость, головную и мышечную боль, боль в горле, тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. В отдельных случаях возможны кровотечения.

Министерство рекомендует гражданам учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок в страны Африки, соблюдать меры личной гигиены и при появлении симптомов во время перелета или после возвращения незамедлительно обращаться за медицинской помощью и сообщать о маршруте поездки.

Также в Минздраве напомнили о продолжающемся мониторинге ситуации с хантавирусной инфекцией после сообщений о вспышке, связанной с вирусом Андес, на круизном судне MV Hondius, следовавшем по маршруту Аргентина - Кабо-Верде. По информации международных организаций, среди пассажиров были зарегистрированы тяжелые случаи заболевания, включая летальные исходы.

Ведомство рекомендует гражданам, выезжающим в страны Южной Америки, избегать контактов с грызунами, соблюдать санитарно-гигиенические меры и внимательно следить за состоянием здоровья после возвращения из поездок.

При возникновении вопросов или подозрении на инфекцию граждане могут обратиться на горячую линию Операционного центра по ЧС в области общественного здравоохранения: 0312 32 32 92.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458633
Теги:
ВОЗ, Кыргызстан, здоровье, Африка, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  