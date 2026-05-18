Минздрав КР оценил риск завоза вируса Эбола в страну

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило, что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.

По данным ВОЗ, вспышка связана с вирусом Ebola Bundibugyo и сопровождается подтвержденными случаями заболевания и летальными исходами. В странах региона проводятся противоэпидемические мероприятия, включая выявление контактных лиц, лабораторную диагностику, изоляцию пациентов и усиление санитарно-эпидемиологического контроля.

В Минздраве подчеркнули, что на территории Кыргызстана случаев заболевания лихорадкой Эбола не зарегистрировано, а риск завоза инфекции оценивается как низкий. Вместе с тем ведомство усилило мониторинг международной эпидемиологической ситуации и готовность системы здравоохранения к возможным биологическим угрозам.

Постоянный мониторинг осуществляют национальный координатор по Международным медико-санитарным правилам заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова, а также Операционный центр по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения ДПЗиГСЭН МЗ КР.

Кроме того, проводится проверка готовности санитарно-карантинных пунктов на государственных границах на случай возможного завоза опасных инфекций.

Лихорадка Эбола относится к особо опасным вирусным инфекциям с высокой летальностью. Заболевание передается при непосредственном контакте с кровью и биологическими жидкостями инфицированного человека или животного, а также через загрязненные предметы. Воздушно-капельный путь передачи для вируса не характерен.

Среди симптомов заболевания Минздрав называет внезапное повышение температуры, слабость, головную и мышечную боль, боль в горле, тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. В отдельных случаях возможны кровотечения.

Министерство рекомендует гражданам учитывать эпидемиологическую ситуацию при планировании поездок в страны Африки, соблюдать меры личной гигиены и при появлении симптомов во время перелета или после возвращения незамедлительно обращаться за медицинской помощью и сообщать о маршруте поездки.

Также в Минздраве напомнили о продолжающемся мониторинге ситуации с хантавирусной инфекцией после сообщений о вспышке, связанной с вирусом Андес, на круизном судне MV Hondius, следовавшем по маршруту Аргентина - Кабо-Верде. По информации международных организаций, среди пассажиров были зарегистрированы тяжелые случаи заболевания, включая летальные исходы.

Ведомство рекомендует гражданам, выезжающим в страны Южной Америки, избегать контактов с грызунами, соблюдать санитарно-гигиенические меры и внимательно следить за состоянием здоровья после возвращения из поездок.

При возникновении вопросов или подозрении на инфекцию граждане могут обратиться на горячую линию Операционного центра по ЧС в области общественного здравоохранения: 0312 32 32 92.