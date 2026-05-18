В Бишкеке пройдет концерт "Лучшие песни советского кино"

В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится концерт "Лучшие песни советского кино".

Мероприятие пройдет в рамках проекта "На языке музыки" в целях поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Организатором выступает Министерство культуры России при поддержке Русского дома в Бишкеке.

Зрителям представят известные песни советской эпохи, среди которых "Как молоды мы были", "Старый клён", "Остров невезения", "Есть только миг", "Нежность", "Луч солнца золотого" и другие композиции.

На сцене выступят актер театра и кино Олег Яковенко, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Дарья Сикальская и Иван Дятлов, заслуженный артист Республики Хакасия Борис Дьяков, а также заслуженный артист Кыргызстана Игорь Воронцов.

Артисты выступят в сопровождении Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России, профессора Дмитрия Дмитриенко.