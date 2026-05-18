В Ошской области изучают миграцию диких животных по фотоловушкам

Сотрудники южного отделения организации NABU Кыргызстан сняли фотоловушки, установленные в ущелье Сарыгой возле села Кара-Гур Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба организации. На кадрах были зафиксированы рысь, лисица, кабан, горный козел, а также из птиц - кеклик и сова.

В настоящее время специалисты анализируют фотоматериалы, полученные с фотоловушек. На основе этих данных уточняется информация о распространении диких животных в регионе, маршрутах их передвижения и численности.

Организация NABU Кыргызстан и ранее устанавливала фотоловушки в различных горных районах страны для мониторинга диких животных. В рамках этой работы удавалось получить снимки редких животных, в том числе снежных барсов.

Полученные данные используются для природоохранной деятельности и изучения диких животных.