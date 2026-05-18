Неделя турецкой кухни пройдет в Турции и по всему миру

Неделя турецкой кухни в 2026 году пройдет под темой "Стол наследия" (Bir Sofrada Miras). Международные мероприятия состоятся с 21 по 27 мая в Турции, а также в турецких дипломатических представительствах и культурных центрах по всему миру.

Проект реализуется под патронажем первой леди Турции Эмине Эрдоган и проводится уже в пятый раз. Главной идеей этого года станет представление турецкой кухни не только как совокупности национальных блюд, но и как живого культурного наследия, формировавшегося веками через традиции, миграции, коллективный труд и семейные застолья.

Как отметили организаторы, центральная концепция темы звучит так: "Стол - это древнейший язык единения. Еда соединяет людей сквозь время".

Тема раскрывается через три направления: диалог, преображение и архив. В рамках концепции стол рассматривается как пространство объединения культур и поколений, кухня - как хранитель памяти и традиций, а рецепты - как часть неписаной истории.

В программу Недели турецкой кухни войдут совместные ужины за длинным столом, коллаборации турецких и международных шеф-поваров, мастер-классы по традиционным техникам приготовления блюд, дегустации и презентации исторических рецептов.

Особое внимание уделят блюдам, отражающим культурное и гастрономическое наследие Турции. Среди них включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО кешкек, баклава, манты, долма и халва.

Организаторы отмечают, что цель проекта - познакомить мировую аудиторию с богатством турецкой кухни и подчеркнуть значение общей гастрономической культуры как инструмента диалога и взаимопонимания между народами.


