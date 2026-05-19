Ибарат Амангелдиев: Я хочу прославить кыргызское ремесло на весь мир

- Назгуль Абдыразакова
В Нарыне во время открытия Центра ремесленников внимание гостей привлек мастер декоративно-прикладного искусства Ибарат Амангелдиев. Художник, вышивальщик и музыкант уже семь лет самостоятельно изучает древние кыргызские техники вышивки и сегодня обучает ремеслу других, мечтая вывести национальное искусство на международный уровень.

Ибарат Амангелдиев рассказал корреспонденту VB.KG о своем творческом пути, любви к традиционной культуре и о том, почему мужчинам не стоит бояться заниматься ремеслом, которое многие считают исключительно женским.

По словам мастера, вышивкой в технике "керме сайма" он занимается около семи лет. Несмотря на то что профессионально он является художником, интерес к народному ремеслу появился неожиданно.

"Однажды мне приснилась покойная бабушка. Я воспринял это как знак и решил заняться этим делом. После этого начал изучать старинные техники, смотреть архивные материалы, искать информацию в интернете",- рассказал он.

Мастер признается, что осваивал ремесло самостоятельно, шаг за шагом изучая особенности кыргызской вышивки, орнаментов и традиционной одежды.

Сегодня в его коллекции уже десятки изделий ручной работы. Среди них: белдемчи, брюки, малакай, үкү топу и другие элементы кыргызского национального костюма.

"Каждая работа создается индивидуально. Я сам делаю выкройки, шью и вышиваю изделия", - отметил ремесленник.

Помимо ремесла Ибарат Амангелдиев играет на ооз-комузе (варган). По его словам, для него творчество и культура тесно связаны между собой.

"Наши предки оставили нам огромное наследие. Моя мама прирожденный художник, и, наверное, я перенял ее талант",- поделился он.

Мастер отметил, что не все окружающие сразу понимают его увлечение. Некоторые удивляются тому, что мужчина занимается вышивкой и вязанием.

"Кто-то относится положительно, кто-то наоборот. Я иногда шучу, что, возможно, стану первым таким мастером в истории", - сказал он с улыбкой.

При этом Ибарат Амангелдиев убежден, что творчество не имеет гендерных границ.

"Если посмотреть на мировую практику, многие известные дизайнеры, ювелиры или повара - мужчины. Главное - любить свое дело и развиваться в нем", - считает мастер.

Сегодня ремесленник не только создает собственные работы, но и обучает других. Он проводит онлайн- и офлайн-курсы, а среди желающих учиться есть люди не только из Кыргызстана, но и из Казахстана.

По словам мастера, его главная цель - сделать кыргызское декоративно-прикладное искусство узнаваемым далеко за пределами страны и показать миру богатство национальной культуры.


