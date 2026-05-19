Спустя 10 лет я снова увидела Китай: как живет современный Синьцзян

Спустя десять я вновь оказалась в Китае. Вместе с группой журналистов из Кыргызстана мы отправились в Синьцзян-Уйгурский автономный район в Урумчи и Турфан, чтобы увидеть, как сегодня живет регион, где древняя культура соседствует с технологиями, скоростными поездами и современными туристическими проектами.

Путешествие началось с неожиданности. Утренний рейс Бишкек - Урумчи был задержан по техническим причинам, и вместо вылета утром пассажиры смогли отправиться только вечером. Однако еще до посадки представитель китайской авиакомпании сообщил, что каждому пассажиру выплатят компенсацию за длительное ожидание.

После прохождения таможенного контроля всем пассажирам выдали по 600 юаней около 7,7 тысячи сомов.

Именно в такие моменты особенно понимаешь, что такое репутация компании и отношение к пассажирам.

В аэропорту кыргызстанскую делегацию встретили заместитель директора Центра по обслуживанию иностранцев Канцелярии по иностранным делам Синьцзян-Уйгурского автономного района Адыл Турсунбек и сотрудник канцелярии Ялкун Нияз.

Позже на официальном званом ужине журналистов приветствовали заместитель директора Канцелярии по иностранным делам СУАР господин Сяо Евэнь и заместитель начальника управления международных обменов госпожа Ву Вэйцзе.

Для гостей были подготовлены именные места, а впереди делегацию ждали насыщенные дни, наполненные экскурсиями, встречами и знакомством с жизнью современного Синьцзяна.

Урумчи за последние годы заметно изменился. Современные развязки, небоскребы, большое количество зелени и ощущение постоянного движения создают впечатление быстро развивающегося мегаполиса. При этом город старается сохранять национальный колорит и культурное многообразие региона.

Одним из объектов посещения стал Синьцзянский музей. Здесь собраны уникальные экспонаты разных эпох, отражающие историю народов региона.

Особое внимание журналистов привлекло то, что среди экскурсоводов музея есть дети.

Как рассказали сотрудники музея, юных гидов специально обучают, после чего они сдают экзамены и получают возможность проводить экскурсии для посетителей.

Главная цель такого подхода с раннего возраста прививать детям интерес к истории и культуре своей страны.

Журналисты также посетили художественный музей, где классическое искусство сочетается с современными технологиями. Некоторые картины буквально "оживают" благодаря интерактивным элементам, создавая эффект полного погружения.

Одним из самых зрелищных мест стал парк "Ема. Дикая лошадь". Здесь собраны различные породы лошадей, а для животных созданы современные условия содержания и ухода.

Особое впечатление произвело конное шоу с участием китайских кыргызов, казахов и уйгуров. Зрителям показали элементы национальных игр, напоминающих кок-бору и кыз куумай.

Финал представления получился особенно атмосферным всадники на полном скаку раздавали зрителям цветы, и поймать их удавалось только самым быстрым.

Во время поездки кыргызстанская делегация также посетила Синьцзянский исламский институт, где обучаются молодые мужчины.

Для студентов созданы все условия: общежитие, питание, библиотека, практика и стипендии. Учебное заведение полностью финансируется государством.

Еще одним ярким впечатлением стала поездка на скоростном поезде из Урумчи в Турфан.

Если на автомобиле дорога занимает около трех часов, то на поезде путь занял всего 45 минут. При этом внутри практически не ощущается скорость стюардессы спокойно предлагают пассажирам воду и чай, а сама поездка проходит максимально комфортно.

За окном стремительно менялись пустынные пейзажи, горные силуэты и бескрайние пространства, однако внутри поезда сохранялись спокойствие и тишина.

В Турфане журналисты посетили деревню Синьчэн, где сохранилась особая атмосфера традиционного быта. Аккуратные дома, узкие улицы и небольшие музеи создают ощущение путешествия во времени.

В одном из мини-музеев представлены старинные предметы быта и различные вещи, отражающие повседневную жизнь местных жителей прошлых лет.

Турфан также считается одним из главных центров виноградарства региона. Благодаря климату здесь выращивают виноград, дыни и другие фрукты.

Особенно интересно наблюдать, как местные жители продвигают собственную продукцию. Рядом с виноградниками расположены упаковочные центры, а блогеры прямо на месте снимают рекламу и прямые эфиры, рассказывая о местных дынях, урожае и качестве продукции.

Особенно впечатлило то, как в Синьцзяне стараются сохранять национальный колорит и одновременно превращать его в туристическую точку притяжения. В деревне Синьчэн традиционная архитектура, ремесла, музыка, местная кухня и сельская атмосфера стали частью современной туристической инфраструктуры.

При этом жители не просто сохраняют культуру, а делают ее частью экономики развивают семейный бизнес, продают местную продукцию, проводят мастер-классы и привлекают туристов.

Невольно начинаешь задумываться, что подобные этнодеревни можно было бы развивать и в Кыргызстане. У нашей страны огромный потенциал: национальные ремесла, традиции, кочевая культура, уникальная природа и самобытная архитектура способны вызывать не меньший интерес у туристов.

Такие проекты могли бы не только сохранять культурное наследие, но и создавать новые рабочие места, поддерживать регионы и помогать местным жителям зарабатывать, не покидая свои села.

Журналисты также посетили древний город Ярхото один из старейших исторических объектов региона. Именно в такие моменты особенно ощущается контраст современного Синьцзяна: скоростные поезда, цифровые технологии и древние города с тысячелетней историей здесь существуют буквально рядом друг с другом.

Во время пресс-тура мне удалось пообщаться с мастером пирографии по дереву Керамом Разаком жителем Турфана, посвятившим свою жизнь древнему искусству выжигания.

По его словам, этим ремеслом он занимается с 2007 года, хотя сама техника насчитывает более двух тысяч лет истории.

"Я изучал все самостоятельно по видеокурсам. Некоторые художники рисуют только природу или животных, а я через свои работы показываю Синьцзян", -рассказал мастер.

Он отметил, что практически вся работа выполняется вручную, а специальный аппарат используется только для самого выжигания.

На создание одной картины уходит около десяти дней, однако некоторые работы требуют гораздо больше времени.

"Одну из картин я делал почти пять месяцев все зависит от сложности", - поделился Керам Разак.

Мастер рассказал, что ранее преподавал искусство после окончания профильного факультета, а позже полностью посвятил себя пирографии.

За это время у него было семь учеников, однако продолжили заниматься ремеслом только трое.

Несмотря на это, художник не собирается останавливаться.

"Я хочу прославить это искусство на весь мир и обучать ему молодежь", - подчеркнул мастер.

Покидая Синьцзян, невольно ловишь себя на мысли, что за десять лет здесь изменились не только города, дороги и технологии. Изменился сам подход к культуре и наследию. Здесь древнюю историю не прячут в пыльных архивах ее превращают в часть современной жизни, туризма, образования и экономики.

Синьцзян сегодня - это место, где скоростной поезд за 45 минут доставляет тебя в древний город с тысячелетней историей, где дети проводят экскурсии в музеях, а ремесленники продолжают вручную создавать искусство, которому сотни и даже тысячи лет.

Именно такие поездки заставляют задуматься о том, насколько богат и сам Кыргызстан. Наши ремесла, кочевая культура, исторические памятники и национальный колорит тоже способны стать мощной точкой притяжения для туристов со всего мира. Главное -научиться не только сохранять наследие, но и современно его показывать.

Синьцзян оставил после себя ощущение региона, который стремительно развивается, но при этом старается не потерять собственную идентичность. И, возможно, именно в этом сегодня заключается его главная сила.