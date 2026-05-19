Амангельдиев: В обход правил "договориться" не получится

- Светлана Лаптева
Заместитель председателя Кабинета министров КР Данияр Амангельдиев рассказал о проводимых налоговых реформах, направленных на повышение прозрачности экономики и создание равных условий для бизнеса. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет", прошедшей в резиденции "Ынтымак Ордо".

По словам Амангельдиева, одной из главных задач реформ стало сокращение теневого сектора экономики.

"Мы последовательно внедряем систему прослеживаемости товаров - от производства до реализации и списания. Несмотря на серьезное сопротивление, механизмы контроля постепенно внедряются, и мы не отказываемся от идеи прозрачной экономики", - отметил он.

Замглавы кабмина подчеркнул, что прозрачность способствует формированию честной конкурентной среды.

"Когда экономика прозрачна, никто не может получить незаконные преимущества или "договориться" в обход правил. Это обеспечивает равные условия для всех участников рынка", - заявил Амангельдиев.

Он также сообщил, что налоговые реформы в Кыргызстане будут продолжены.

"Прозрачная экономика - залог устойчивого развития государства. Серые зоны в экономике со временем приводят к системным сбоям. Поэтому важно, чтобы вся система работала открыто и эффективно", - сказал он.

По словам чиновника, при подготовке изменений в Налоговый кодекс власти регулярно консультируются с бизнес-сообществом.

"Перед внесением поправок мы создаем рабочие группы с участием представителей различных отраслей. Все решения принимаются с учетом интересов как государства, так и предпринимателей", - подчеркнул Амангельдиев.


