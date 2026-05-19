Данияр Амангельдиев: В Кыргызстане сокращается отток мигрантов

- Светлана Лаптева
Заместитель председателя Кабинета министров КР Данияр Амангельдиев заявил, что в Кыргызстане создаются условия, способствующие возвращению трудовых мигрантов и снижению оттока рабочей силы за границу. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

По словам Амангельдиева, экономика страны за последние годы значительно выросла, что отражается и на уровне доходов населения.

"Объем экономики сегодня вырос практически в три раза, растет и средняя заработная плата", - отметил он.

Замглавы кабмина сообщил, что власти фиксируют сокращение числа кыргызстанцев, находящихся в трудовой миграции, прежде всего в России.

При этом, по его словам, внутри страны растет спрос на рабочую силу. Дефицит кадров уже ощущается в строительной отрасли, сфере услуг и транспортном секторе.

"Мы уже видим дефицит рабочей силы на местах", - подчеркнул Амангельдиев.

В связи с этим Кыргызстан начинает привлекать иностранных специалистов и рабочих для реализации крупных инфраструктурных и экономических проектов.

Кроме того, в Кабинете министров заявили, что до 2030 года развитие экономики будет строиться на принципах человекоцентричного подхода. В числе приоритетов - развитие образования, повышение заработных плат в социальной сфере и создание условий для молодежи.


миграция, Кыргызстан, Кабинет министров
