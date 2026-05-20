Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

Кыргызстан не планирует выпуск евробондов в 2026 году

243  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан не намерен размещать евробонды в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев.

По его словам, уровень внешнего и внутреннего долга страны остаётся стабильным благодаря росту экономики и изменению подходов к государственным заимствованиям.

"Принято решение, что заимствования осуществляются исключительно под экономические проекты, имеющие возвратный эффект", - заявил Амангельдиев.

Он подчеркнул, что власти больше не используют кредиты для покрытия дефицита бюджета, социальных выплат или заработных плат.

"На сегодняшний день на поддержку бюджета мы не заимствуем", - отметил зампред кабмина.

По словам чиновника, акцент делается на развитии внутреннего рынка облигаций, а также на направлении банковских ресурсов в реальный сектор экономики, строительство и инфраструктурные проекты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458660
Теги:
Кыргызстан, экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  