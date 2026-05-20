Кыргызстан не планирует выпуск евробондов в 2026 году

Кыргызстан не намерен размещать евробонды в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев.
По его словам, уровень внешнего и внутреннего долга страны остаётся стабильным благодаря росту экономики и изменению подходов к государственным заимствованиям.
"Принято решение, что заимствования осуществляются исключительно под экономические проекты, имеющие возвратный эффект", - заявил Амангельдиев.
Он подчеркнул, что власти больше не используют кредиты для покрытия дефицита бюджета, социальных выплат или заработных плат.
"На сегодняшний день на поддержку бюджета мы не заимствуем", - отметил зампред кабмина.
По словам чиновника, акцент делается на развитии внутреннего рынка облигаций, а также на направлении банковских ресурсов в реальный сектор экономики, строительство и инфраструктурные проекты.