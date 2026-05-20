Неймар попал в заявку сборной Бразилии на свой четвёртый чемпионат мира

Неймар включён в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер команды Карло Анчелотти доверил 34-летнему форварду место в заявке, несмотря на сомнения относительно его физической готовности после тяжёлой травмы.

Нападающий, являющийся лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 79 голами, сыграет на своём четвёртом чемпионате мира. Неймар восстанавливался после разрыва крестообразных связок, который получил в октябре 2023 года, однако тренерский штаб уверен, что футболист успеет набрать оптимальную форму к старту турнира.

"Он улучшил свою физическую форму и будет важным игроком на этом чемпионате мира", - заявил Анчелотти во время объявления состава.

Вместе с Неймаром в заявку Бразилии вошли Винисиус Жуниор и Рафинья. При этом из-за травм мировое первенство пропустят Родриго и Эстевао.

Свой путь на турнире бразильцы начнут 13 июня матчем против Марокко, а затем встретятся с Гаити и Шотландией на групповом этапе.