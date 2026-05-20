Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

Неймар попал в заявку сборной Бразилии на свой четвёртый чемпионат мира

176  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Неймар включён в окончательный состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года. Главный тренер команды Карло Анчелотти доверил 34-летнему форварду место в заявке, несмотря на сомнения относительно его физической готовности после тяжёлой травмы.

Нападающий, являющийся лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 79 голами, сыграет на своём четвёртом чемпионате мира. Неймар восстанавливался после разрыва крестообразных связок, который получил в октябре 2023 года, однако тренерский штаб уверен, что футболист успеет набрать оптимальную форму к старту турнира.

"Он улучшил свою физическую форму и будет важным игроком на этом чемпионате мира", - заявил Анчелотти во время объявления состава.

Вместе с Неймаром в заявку Бразилии вошли Винисиус Жуниор и Рафинья. При этом из-за травм мировое первенство пропустят Родриго и Эстевао.

Свой путь на турнире бразильцы начнут 13 июня матчем против Марокко, а затем встретятся с Гаити и Шотландией на групповом этапе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458665
Теги:
футбол, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  