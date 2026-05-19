В Бишкеке запустят табло обратного отсчета до VI Всемирных игр кочевников

23 мая в 19:30 на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоится торжественная церемония запуска табло обратного отсчета "100 дней до VI Всемирных игр кочевников".

Как сообщили организаторы, дата "100 дней до Игр" считается важной символической отметкой, отражающей приближение одного из крупнейших международных этнокультурных и спортивных событий мира.

В рамках мероприятия для жителей и гостей столицы подготовят концертную программу, показательные выступления по национальным видам спорта, тематические и партнерские зоны, а также раздачу сувенирной продукции VI Всемирных игр кочевников.

Ожидается участие представителей Кабинета министров Кыргызстана, государственных органов, Международного секретариата Всемирных игр кочевников, партнеров проекта, волонтеров, жителей и гостей столицы.

VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.