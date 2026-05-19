Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

В Токмоке задержали студента по подозрению в жестоком избиении мужчины

207  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токмоке задержан 17-летний подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР "Причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемым оказался студент второго курса одного из колледжей города Токмок А.В. 2008 года рождения.

Следствие установило, что инцидент произошел вечером 5 мая около 23:00 возле магазина по улице Ленина. По версии правоохранителей, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему Т.Д. 1981 года рождения удар кулаком в лицо, после чего мужчина потерял сознание и был госпитализирован в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего выявлены субдуральная гематома, множественные переломы костей лицевого черепа, перелом затылочной кости, ушибы и подкожная эмфизема мягких тканей лица. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458668
Теги:
задержание, избиение, студенты, милиция, Токмок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  