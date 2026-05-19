В Токмоке задержали студента по подозрению в жестоком избиении мужчины

В Токмоке задержан 17-летний подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР "Причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемым оказался студент второго курса одного из колледжей города Токмок А.В. 2008 года рождения.

Следствие установило, что инцидент произошел вечером 5 мая около 23:00 возле магазина по улице Ленина. По версии правоохранителей, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему Т.Д. 1981 года рождения удар кулаком в лицо, после чего мужчина потерял сознание и был госпитализирован в больницу.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего выявлены субдуральная гематома, множественные переломы костей лицевого черепа, перелом затылочной кости, ушибы и подкожная эмфизема мягких тканей лица. Полученные травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого. Его водворили в ИВС.

Расследование продолжается.