В Ошской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов

В Ошской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов, принадлежащих членам ОПГ Кадыра Досонова по кличке Дженго. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В результате проведенных мероприятий, в тайнике на местности, расположенной вблизи территории международного аэропорта "Ош", были обнаружены и изъяты: обрез охотничьего оружия – 1 единица, АК "Сайга" – 1 единица, ПМ – 2 единицы, патроны к указанным огнестрельным оружиям.

В настоящее время устанавливаются происхождение изъятых оружий и боеприпасов, а также устанавливаются лица, организовавшие схрон.


