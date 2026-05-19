Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

Кыргызстанцам советуют заранее оформить документы перед праздником

181  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

27 мая Центры обслуживания населения по всей территории Кыргызстана не будут работать в связи с празднованием Курман айта. Об этом сообщили в ГУ "Кызмат".

По данным учреждения, с 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме.

В "Кызмате" рекомендовали гражданам заранее получить необходимые государственные услуги либо воспользоваться цифровыми сервисами, чтобы избежать очередей и сэкономить время.

Отмечается, что многие услуги доступны дистанционно через мобильное приложение "Тундук". В частности, пользователи могут записаться в электронную очередь, оформить ID-карту и заграничный паспорт, получить электронную подпись, пройти онлайн-регистрацию по месту жительства, сменить фамилию, имя и отчество, а также получить справки, выписки и повторные свидетельства.

В ГУ "Кызмат" призвали граждан активнее пользоваться цифровыми сервисами и заранее планировать посещение ЦОНов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458670
Теги:
праздник, информационные технологии, Кыргызстан, ЦОН
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  