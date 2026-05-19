Кыргызстанцам советуют заранее оформить документы перед праздником

27 мая Центры обслуживания населения по всей территории Кыргызстана не будут работать в связи с празднованием Курман айта. Об этом сообщили в ГУ "Кызмат".

По данным учреждения, с 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме.

В "Кызмате" рекомендовали гражданам заранее получить необходимые государственные услуги либо воспользоваться цифровыми сервисами, чтобы избежать очередей и сэкономить время.

Отмечается, что многие услуги доступны дистанционно через мобильное приложение "Тундук". В частности, пользователи могут записаться в электронную очередь, оформить ID-карту и заграничный паспорт, получить электронную подпись, пройти онлайн-регистрацию по месту жительства, сменить фамилию, имя и отчество, а также получить справки, выписки и повторные свидетельства.

В ГУ "Кызмат" призвали граждан активнее пользоваться цифровыми сервисами и заранее планировать посещение ЦОНов.