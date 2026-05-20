В Бишкеке пройдёт чемпионат Азии по художественной гимнастике

Бишкек примет чемпионат Азии по художественной гимнастике, который состоится с 23 по 26 мая на арене комплекса "Жаштык". Турнир соберёт сильнейших гимнасток континента и станет одним из ключевых стартов сезона в регионе.

Соревнования пройдут в 21-й раз среди юниорок и в 17-й раз среди сениорок. В них примут участие около 200 спортсменок из 19 стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд, Монголию, Малайзию, Сингапур, Филиппины, Лаос и Таджикистан.

Чемпионат Азии также имеет статус отборочного турнира на Азиатские игры и чемпионат мира, что делает его особенно важным для национальных сборных и индивидуальных гимнасток.