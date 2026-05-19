Глава МИД Кыргызстана впервые посетит Мозамбик и Намибию

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев с 19 по 22 мая совершит официальные визиты в Мозамбик и Намибию. Как сообщили в МИД КР, это станет первым подобным визитом в истории кыргызской дипломатии.

В рамках поездки глава внешнеполитического ведомства проведет встречи с официальными лицами двух стран. Стороны обсудят текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также развитие политического диалога.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов, направленных на расширение договорно-правовой базы Кыргызстана с Мозамбиком и Намибией.

В МИД отметили, что визиты организованы в рамках работы по укреплению сотрудничества со странами Африки.


