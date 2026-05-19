Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 101.50 - 102.50

Камчыбек Досматов рассказал о ситуации на рынке труда Кыргызстана

159  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке проходит Второй Национальный форум "Занятость, профессиональные навыки и будущее труда: укрепление государственных служб занятости и неформального образования в Кыргызской Республике".

Как сообщили организаторы, форум стал площадкой для обсуждения актуальных вызовов рынка труда, развития профессиональных навыков, модернизации государственных служб занятости и расширения возможностей неформального образования.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международных организаций, бизнес-сообщества, образовательных учреждений, а также национальные и международные эксперты.

С приветственным словом от имени министра труда, социального обеспечения и миграции выступил первый заместитель министра Камчыбек Досматов. По его словам, развитие человеческого капитала остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

"Сегодня рынок труда стремительно меняется под влиянием цифровизации, технологических преобразований и появления новых форм занятости. Эти процессы открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно требуют более гибких и современных подходов со стороны государства, системы образования и работодателей", - отметил он.

Также Досматов сообщил, что благодаря мерам Кабинета министров ситуация на рынке труда остается стабильной. По его данным, в 2025 году в Кыргызстане было создано 274 тысячи рабочих мест. Для сравнения: в 2023 году было создано 109 тысяч рабочих мест, а в 2024 году - 263 тысячи.

По последним данным, общая численность безработных в стране составляет 104,7 тысячи человек, а уровень безработицы - 3,7%. По сравнению с 2020 годом показатель снизился на 2,1 процентного пункта.

В ходе форума также обсуждаются вопросы занятости молодежи, женщин, безработных граждан и других уязвимых категорий населения, развитие "зеленых" навыков, цифровизация занятости, платформенная работа и подготовка кадров для устойчивой экономики.

Форум организован Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана совместно с проектом "Чебер: развитие навыков в Кыргызстане", финансируемым правительством Швейцарии и реализуемым Helvetas Swiss Intercooperation.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458677
Теги:
Минтруда, трудоустройство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  