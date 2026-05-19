Камчыбек Досматов рассказал о ситуации на рынке труда Кыргызстана

В Бишкеке проходит Второй Национальный форум "Занятость, профессиональные навыки и будущее труда: укрепление государственных служб занятости и неформального образования в Кыргызской Республике".

Как сообщили организаторы, форум стал площадкой для обсуждения актуальных вызовов рынка труда, развития профессиональных навыков, модернизации государственных служб занятости и расширения возможностей неформального образования.

В мероприятии принимают участие представители государственных органов, международных организаций, бизнес-сообщества, образовательных учреждений, а также национальные и международные эксперты.

С приветственным словом от имени министра труда, социального обеспечения и миграции выступил первый заместитель министра Камчыбек Досматов. По его словам, развитие человеческого капитала остается одним из ключевых приоритетов государственной политики.

"Сегодня рынок труда стремительно меняется под влиянием цифровизации, технологических преобразований и появления новых форм занятости. Эти процессы открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно требуют более гибких и современных подходов со стороны государства, системы образования и работодателей", - отметил он.

Также Досматов сообщил, что благодаря мерам Кабинета министров ситуация на рынке труда остается стабильной. По его данным, в 2025 году в Кыргызстане было создано 274 тысячи рабочих мест. Для сравнения: в 2023 году было создано 109 тысяч рабочих мест, а в 2024 году - 263 тысячи.

По последним данным, общая численность безработных в стране составляет 104,7 тысячи человек, а уровень безработицы - 3,7%. По сравнению с 2020 годом показатель снизился на 2,1 процентного пункта.

В ходе форума также обсуждаются вопросы занятости молодежи, женщин, безработных граждан и других уязвимых категорий населения, развитие "зеленых" навыков, цифровизация занятости, платформенная работа и подготовка кадров для устойчивой экономики.

Форум организован Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана совместно с проектом "Чебер: развитие навыков в Кыргызстане", финансируемым правительством Швейцарии и реализуемым Helvetas Swiss Intercooperation.