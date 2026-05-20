Сборная Кыргызстана сыграет с Кенией и Палестиной в рамках матчей ФИФА

Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире "Кубок трёх наций", который пройдёт в Бишкеке в рамках июньских матчей ФИФА. Турнир организован Кыргызским футбольным союзом и станет важной частью подготовки команды к предстоящим международным соревнованиям.

Команда под руководством главного тренера Роберта Просинечки проведёт два международных матча на центральной арене страны - стадионе имени Долона Омурзакова. Первый поединок состоится 3 июня, когда кыргызстанцы встретятся со сборной Кении. Второй матч запланирован на 9 июня - соперником станет сборная Палестины. Оба матча начнутся в 18:30 по местному времени.

Для сборной Кыргызстана турнир станет возможностью проверить готовность команды, игровые связи и тактические наработки перед важными официальными стартами. Тренерский штаб сможет оценить форму футболистов, а также протестировать различные игровые сочетания в матчах против соперников с разным стилем игры.

Особое значение июньские встречи имеют в контексте подготовки к Кубку Азии - 2027, где кыргызстанская сборная намерена побороться за успешный результат. Ожидается, что домашний турнир в Бишкеке привлечёт большое внимание болельщиков, которые смогут поддержать национальную команду на трибунах.