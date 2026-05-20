Кыргызстан планирует завоевать 24 лицензии на Олимпиаду-2028

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызстан намерен завоевать не менее 24 лицензий для участия в Летних Олимпийских играх - 2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Об этом говорится в Программе развития физической культуры и спорта до 2030 года, утверждённой Кабинетом министров 29 апреля.

Согласно документу, в стране планируется подготовить и переподготовить около 1000 специалистов в области спорта. Власти рассчитывают, что это позволит повысить качество тренерской работы и улучшить подготовку спортсменов к международным соревнованиям.

Одной из ключевых целей программы также является увеличение международных спортивных достижений кыргызстанских спортсменов на 40%. Для этого особое внимание будет уделено развитию как олимпийских, так и неолимпийских видов спорта, включая киберспорт, триатлон, кроссфит, а также национальные спортивные дисциплины.

В рамках программы планируется открыть специализированные центры по развитию спорта во всех регионах страны. Кроме того, предусмотрены меры по улучшению спортивной инфраструктуры, увеличению финансирования участия спортсменов в международных турнирах, повышению заработных плат и расширению медицинского сопровождения.

Отдельной задачей станет рост числа граждан, регулярно занимающихся спортом, - показатель планируется увеличить с 15% до 30%.

Напомним, на Летних Олимпийских играх - 2024 Кыргызстан представляли 16 спортсменов, а ранее в стране обсуждалась цель завоевать около 30 лицензий по 14 видам спорта.


Олимпийские игры, Кыргызстан, Кабинет министров
