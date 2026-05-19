В Кыргызстане планируют развивать современные рыбоводческие хозяйства

Иностранные инвесторы выразили заинтересованность в реализации проектов по выращиванию осетровых рыб в Кыргызстане и развитии современных рыбоводческих хозяйств. Об этом стало известно 19 мая в ходе встречи в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере аквакультуры, внедрение современных технологий, а также инвестиционный потенциал Кыргызстана для развития рыбной отрасли.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбек Сабиров отметил, что республика заинтересована в привлечении инвестиций в аграрный сектор и перерабатывающую промышленность, включая аквакультуру.

По его словам, государство поддерживает проекты, направленные на создание новых производств, внедрение современных технологий и расширение экспортных возможностей страны.

Во время встречи также была представлена информация о деятельности компании-инвестора, международной географии поставок и опыте работы в сфере аквакультуры.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и продолжении диалога по реализации совместных инициатив в рыбной отрасли Кыргызстана.


