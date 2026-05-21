Венгерские технологии "под ключ" помогут переработчикам Кыргызстана

В Бишкеке состоялся II Венгерско-Кыргызский форум пищевой промышленности. Площадка, организованная Посольством Венгрии в КР совместно с Венгерско-Кыргызским Фондом Развития (ВКФР), собрала ведущих игроков агробизнеса двух стран. Главной целью встречи стало внедрение в отечественную практику европейских автоматизированных решений, способных снизить потери урожая, повысить добавочную стоимость кыргызской продукции и укрепить продовольственную безопасность республики. Приятно отметить, что форум уже перерос формат "просто переговоров" - контакты, установленные на первой встрече, принесли реальные плоды, и в нашей стране уже успешно работает передовое перерабатывающее оборудование из Европы.

В рамках официальной части форума, приуроченной к преддверию Всемирного дня безопасности пищевых продуктов, свои флагманские разработки презентовали три ведущих завода Венгрии. Торговый директор компании Maurer Gép Ltd. Ференц Жольт Меслени рассказал, что предприятие производит оборудование для переработки фруктов, овощей и ягод на основе немецких технологий, признанных эталоном надежности. Завод поставляет комплексные линии для выпуска соков и пюре из любого сырья - от яблок до томатов. Другой участник, руководитель Unimatik Ltd. доктор Йожеф Хусар, презентовал решения от бренда с почти 30-летним стажем, специализирующегося на автоматизированных линиях для переработки сахарной кукурузы, зеленого горошка, солений, джемов и компотов. В свою очередь компания Innovaster-Trade Kft., работающая на рынке с 1989 года, привезла в Бишкек энергосберегающие автоклавы и непрерывные стерилизаторы HIDROSTER®, которые позволяют термически обрабатывать консервы, соки и детское питание в любой упаковке с минимальными затратами ресурсов.

Открывая форум, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги выразил уверенность, что европейский опыт станет мощным драйвером для местной индустрии. Дипломат отметил высокий интерес кыргызских коллег к венгерским разработкам и подчеркнул, что они гордятся поставками на мировой рынок высокотехнологичных линий "под ключ". Он также добавил, что посольство радо приветствовать в Бишкеке заводы, чьему качеству доверяют такие глобальные бренды, как Bonduelle, Globus и Univer, и выразил веру в то, что венгерские технологии станут надежной опорой для модернизации кыргызской промышленности.

Позицию кыргызской стороны озвучил заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Рустам Балтабаев. Он подтвердил, что развитие переработки сырья остается ключевым государственным приоритетом, а ряд венгерских технологий уже прямо сейчас внедряется на отечественных предприятиях. В свою очередь представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдыев напомнил, что подобное технологическое партнерство критически важно для устойчивого развития и долгосрочного притока инвестиций в регион.

Главным практическим стимулом для отечественных предпринимателей стали уникальные кредитные продукты. Председатель правления Венгерско-Кыргызского Фонда Развития Улан Сарбанов подробно остановился на финансовых инструментах поддержки бизнеса и сообщил, что фонд готов предоставлять беспрецедентно льготное финансирование под закупку оборудования из Венгрии. Условия оказались более чем комфортными: средневзвешенная процентная ставка составляет всего 4,28% годовых, а средний срок, на который выдаются средства - 109 месяцев (почти 9 лет).

Форум завершился сессией B2B-встреч, где фермеры и руководители пищевых предприятий Кыргызстана смогли напрямую, без посредников, обсудить параметры переоснащения своих цехов. По итогам переговоров стороны уже достигли первых предметных договоренностей о поставках высокотехнологичного оборудования из Венгрии в Кыргызстан.