Данияр Амангельдиев проверил работу завода Tulpar Motors

- Светлана Лаптева
Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев посетил автомобильный завод Tulpar Motors. Визит состоялся в рамках проекта "Открытый кабинет", призванного укрепить взаимодействие между государством и частным сектором в промышленной сфере.

Tulpar Motors является одним из флагманских проектов отечественного автомобилестроения, запущенным в 2023 году. Предприятие специализируется на сборке легковых автомобилей марки Chevrolet, внедорожников, грузовиков и другой автотехники, последовательно наращивая свои производственные мощности. С момента открытия с конвейера завода сошло 3 937 автомобилей, включая такие модели, как Cobalt, Tracker, Onix, Captiva, Damas, Labo и Tahoe.

Государство оказывает проекту всестороннюю поддержку: на начальном этапе были оперативно решены земельные вопросы, оформлены необходимые разрешительные документы и сертификаты. Кроме того, для стимулирования покупательской способности граждан правительство выделило 1 миллиард сомов на программы автолизинга. В ходе нынешнего визита руководство Tulpar Motors продемонстрировало Данияру Амангельдиеву амбициозные планы по дальнейшему развитию, для реализации которых заводу требуются новые производственные площади.

Первый зампред Кабмина детально ознакомился с работой действующих производственных линий. Ему продемонстрировали полный цикл сборки пикапов марки JAC, который начинается с голой рамы и включает последовательную установку ключевых узлов, кузова, электрики и элементов салона, а также линии сборки моделей Chevrolet Cobalt и Chevrolet Tracker.

Отдельным важным вектором работы предприятия является выпуск специального транспорта для государственных нужд, в частности для Министерства внутренних дел КР. Данияру Амангельдиеву продемонстрировали современные автозаки, которые оснащаются усиленным кузовом, автономными системами отопления и кондиционирования, а также камерами видеонаблюдения с обзором на 360 градусов. Примечательно, что все металлические элементы для этой спецтехники изготавливаются местным предприятием ОсОО "Темирчи", что свидетельствует о развитии успешной внутренней кооперации.

По итогам визита было отмечено, что сотрудничество Кабинета министров и завода Tulpar Motors формирует устойчивое и эффективное партнерство, которое служит положительным примером для будущих крупных промышленных инициатив в Кыргызстане.


промышленность, Кыргызстан, Кабинет министров
