Бишкек и Москва скоординируют действия в сфере биобезопасности

В Бишкеке состоялись кыргызско-российские межведомственные консультации, посвященные вопросам обеспечения биологической безопасности.

Кыргызскую делегацию на переговорах возглавила заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач КР Гульнара Ишенапысова. Российскую сторону представил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

В ходе встречи представители профильных ведомств обменялись оценками актуальных угроз биологической безопасности как на международном, так и на региональном уровнях, включая пространство СНГ.

Стороны детально обсудили дальнейшие шаги по практической реализации двустороннего межправительственного Меморандума о взаимопонимании в сфере биобезопасности, а также наметили конкретные направления для профильного сотрудничества.

Кроме того, Бишкек и Москва подтвердили курс на плотную координацию действий на ключевых многосторонних площадках. Взаимодействие будет продолжено в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, а также в форматах ОДКБ, СНГ и ШОС.

По итогам консультаций дипломаты и эксперты констатировали полное совпадение подходов Кыргызской Республики и Российской Федерации к ключевым вопросам обеспечения биологической безопасности.