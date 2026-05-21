В Минприроды обсудили план по улучшению качества воздуха на 2026–2027 годы

- Светлана Лаптева
В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР состоялось расширенное заседание межведомственной комиссии по качеству воздуха.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в состав комиссии, созданной в 2025 году по поручению Кабинета министров, входят представители 25 государственных органов и восемь депутатов Жогорку Кенеша.

Участники заседания детально рассмотрели комплексный план действий на 2026–2027 годы. В числе ключевых векторов работы обозначены расширение масштабов газификации, перевод муниципальных котельных на альтернативные источники энергии, развитие инфраструктуры для электротранспорта, а также внедрение современных цифровых систем мониторинга экологических показателей.

Министр природных ресурсов Акыл Токтобаев подчеркнул, что улучшение качества воздуха и экологической обстановки в стране является безусловным государственным приоритетом, отметив, что практическая работа по всем заявленным направлениям уже активно ведется.


