Более 50 юных скалолазов разыграли медали на турнире в Бишкеке

В Бишкеке 16–17 мая прошли квалификационные соревнования по скалолазанию среди юных спортсменов. Турнир состоялся на скалодроме спортивного клуба "K-2" и собрал более 50 участников, представляющих разные возрастные категории.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2009–2011, 2012–2013 и 2014–2018 годов рождения. Участники боролись за лучшие результаты в двух дисциплинах - "лазании на трудность" и "лазании на скорость", где проверялись как технические навыки, так и физическая подготовка.

Особое представительство на турнире имела СДЮШОР имени С. Джуманазарова: из более чем 50 участников 41 спортсмен являлся воспитанником этой школы. Для многих юных скалолазов соревнования стали отличной возможностью подтвердить уровень своей подготовки и получить опыт выступления в конкурентной среде.

Квалификационный турнир также рассматривался как важный этап отбора перспективных ребят для участия в будущих национальных стартах и международных соревнованиях. Организаторы отмечают, что развитие детско-юношеского скалолазания остаётся одним из приоритетов, а подобные старты помогают повышать интерес молодёжи к этому виду спорта.

Скалолазание продолжает набирать популярность в Кыргызстане, а регулярное проведение подобных соревнований способствует формированию нового поколения атлетов, способных в будущем достойно представлять страну на международной арене.