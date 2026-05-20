Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

В КР завершились кастинги в детский вокальный проект "Ты супер! Кыргызстан"

309  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заключительные кастинги 18 и 19 мая собрали в Национальном Центре детей и юношества "Сейтек" участников из Бишкека и Чуйской области. Всего за два дня команда проекта прослушала почти 200 участников. Профессиональное жюри оценивало не только голос и технику исполнения, но и артистизм, подачу, выбор репертуара и умение тронуть слушателя. По их словам, среди участников есть по-настоящему сильные голоса, яркие личности, способные удивить всю страну.

Для многих ребят это стало первым большим выступлением в жизни. Именно здесь многие впервые поверили, что их голос действительно может быть услышан.

На кастингах звучали песни о любви, семье, Кыргызстане и мечтах. Поддержать участников приходили известные артисты и телеведущие: Чолпон Талипбек, Эркин Рыскулбеков, Айдана Дека и Нур Чолпон. Для детей также выступали артисты цирка и маскоты парка Евразия, превращая прослушивание в настоящий праздник.

За месяц команда проекта проехала тысячи километров по всей стране и провела 9 кастингов в 7 городах Кыргызстана: Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене, Манасе, Оше и Бишкеке. Организаторы получили более 1500 заявок и прослушали свыше 700 детей со всего Кыргызстана.

Участники кастингов получили возможность встретиться и со звёздами российской эстрады. Для детей мастер-классы провели один из самых известных артистов российской сцены Николай Басков и легендарная группа Блестящие.

А для одной из участниц кастинга из Баткена организаторы исполнили маленькую мечту и устроили личную встречу с её любимым артистом Амирчиком.

"Ты супер! Кыргызстан" - это телевизионный вокальный конкурс для детей, которым важно быть услышанными. В шоу участвуют дети от 7 до 18 лет, которые, несмотря на жизненные трудности, продолжают идти к своей мечте.

40 участников шоу соберутся из всех уголков Кыргызстана и отправятся в специальный творческий лагерь, где в течение двух летних месяцев будут готовиться к большому телевизионному шоу. С детьми будут работать лучшие вокальные педагоги, хореографы и наставники из Кыргызстана и России. Впереди у участников серьёзная подготовка, новые знакомства, яркие эмоции, большая сцена и шанс заявить о себе на всю страну.

Оценивать конкурсантов будут известные и авторитетные представители кыргызской и российской эстрады - артисты, музыканты и профессионалы, которых знают миллионы зрителей. Но для проекта важны не только сильные голоса. Главное - искренние эмоции и настоящие истории детей.

И это только начало.

Зрителей шоу ждут подробности жизни участников в лагере, первые репетиции и выступления, неожиданные моменты, популярные звёзды - большая телевизионная премьера уже этой осенью.

Следите за проектом в эфире телеканала Номад ТВ и в социальных сетях "Ты супер! Кыргызстан".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458705
Теги:
дети, конкурс, концерт, музыка, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  