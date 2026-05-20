Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

Глава ГКНБ встретился с министром общественной безопасности КНР

284  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков встретился с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном. По итогам переговоров стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы противодействия терроризму, религиозному экстремизму, экономическим преступлениям и угрозам в киберпространстве.

Отдельное внимание стороны уделили обеспечению безопасности стратегических проектов, включая строительство железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", которая имеет важное значение для региональной взаимосвязанности и экономического развития.

Жумгалбек Шабданбеков также проинформировал китайскую сторону о принимаемых мерах по борьбе с организованной преступностью, демонтажу коррупционных схем и сокращению теневой экономики. Кроме того, он подтвердил готовность кыргызской стороны обеспечивать защиту прав и законных интересов китайских инвесторов в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны договорились продолжить углубление взаимовыгодного сотрудничества и реализовать ряд практических мер в сфере безопасности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458706
Теги:
ГКНБ, Китай, безопасность, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  