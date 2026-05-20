Глава ГКНБ встретился с министром общественной безопасности КНР

Председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков встретился с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном. По итогам переговоров стороны договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждались вопросы противодействия терроризму, религиозному экстремизму, экономическим преступлениям и угрозам в киберпространстве.

Отдельное внимание стороны уделили обеспечению безопасности стратегических проектов, включая строительство железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", которая имеет важное значение для региональной взаимосвязанности и экономического развития.

Жумгалбек Шабданбеков также проинформировал китайскую сторону о принимаемых мерах по борьбе с организованной преступностью, демонтажу коррупционных схем и сокращению теневой экономики. Кроме того, он подтвердил готовность кыргызской стороны обеспечивать защиту прав и законных интересов китайских инвесторов в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны договорились продолжить углубление взаимовыгодного сотрудничества и реализовать ряд практических мер в сфере безопасности.