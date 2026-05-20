В Чон-Алае построят ТЭС с дата-центром

В Чон-Алайском районе Ошской области определен победитель отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству теплоэлектростанции с размещением цифровой инфраструктуры.

Проект предусматривает строительство современной ТЭС с поэтапным увеличением мощности от 10–20 МВт на начальном этапе до 200 МВт в перспективе. Планируется применение технологий комбинированного цикла и современных систем очистки выбросов, соответствующих международным экологическим стандартам.

Ключевой особенностью проекта станет интеграция энергетической и цифровой инфраструктуры. В рамках комплекса предусмотрено размещение дата-центра, высокотехнологичного диспетчерского и мониторингового центра, а также инженерных и логистических объектов.

Государственным партнером выступает Чон-Алайская районная государственная администрация Ошской области. Инициатором проекта является ОсОО "Вольт Хаш Кей Джи" с иностранными инвестициями, которое займется строительством, эксплуатацией и управлением объекта.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии, создать новые рабочие места, развить региональную инфраструктуру и повысить энергетическую безопасность страны. Также проект предусматривает внедрение цифровых решений для мониторинга и управления энергогенерацией с возможностью дальнейшего расширения мощностей и цифровых сервисов.