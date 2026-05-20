Погода
$ 87.35 - 87.81
€ 101.50 - 102.50

В Чон-Алае построят ТЭС с дата-центром

290  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чон-Алайском районе Ошской области определен победитель отбора частного партнера для реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству теплоэлектростанции с размещением цифровой инфраструктуры.

Проект предусматривает строительство современной ТЭС с поэтапным увеличением мощности от 10–20 МВт на начальном этапе до 200 МВт в перспективе. Планируется применение технологий комбинированного цикла и современных систем очистки выбросов, соответствующих международным экологическим стандартам.

Ключевой особенностью проекта станет интеграция энергетической и цифровой инфраструктуры. В рамках комплекса предусмотрено размещение дата-центра, высокотехнологичного диспетчерского и мониторингового центра, а также инженерных и логистических объектов.

Государственным партнером выступает Чон-Алайская районная государственная администрация Ошской области. Инициатором проекта является ОсОО "Вольт Хаш Кей Джи" с иностранными инвестициями, которое займется строительством, эксплуатацией и управлением объекта.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить дефицит электроэнергии, создать новые рабочие места, развить региональную инфраструктуру и повысить энергетическую безопасность страны. Также проект предусматривает внедрение цифровых решений для мониторинга и управления энергогенерацией с возможностью дальнейшего расширения мощностей и цифровых сервисов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458708
Теги:
Ошская область, строительство, Чон-Алайский район, информационные технологии, электричество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  