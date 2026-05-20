ПРООН и Россия поддержали открытие Молодёжного центра в Баткене

В Баткене при поддержке Программы развития ООН и финансовом содействии Российской Федерации открылись Молодёжный центр и Центр поддержки и развития женщин "АйымHUB". Об этом сообщает пресс-служба организации.

В церемонии открытия приняли участие представители местных органов власти и команда ПРООН.

Молодёжный центр создан для обучения современным навыкам, развития бизнес-инициатив и организации коворкинга. Он рассчитан более чем на 12 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет, проживающих в Баткене, а также студентов школ, колледжей, вузов и профессиональных лицеев города.

Центр оснащён мебелью, оргтехникой, системами отопления и охлаждения. На эти цели Российская Федерация через ПРООН выделила 51 686 долларов. Мэрия Баткена, в свою очередь, направила 6 миллионов сомов на капитальный ремонт здания.

При мэрии города также создан Молодёжный совет, который будет участвовать в управлении и развитии центра. В его состав вошли активисты, предприниматели, волонтёры и представители образовательных учреждений и НПО.

Кроме того, в Баткене начал работу Центр поддержки и развития женщин "АйымHUB". Он создан по инициативе женщин-депутатов и членов общественно-консультативных советов. Центр станет площадкой для оказания психосоциальной и правовой помощи женщинам, профилактики семейного насилия и укрепления социальной сплочённости.

Для оснащения "АйымHUB" при поддержке Российской Федерации были приобретены мебель и оргтехника на сумму 2,5 тысячи долларов.

Проект реализован ПРООН совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в рамках программы Фонда миростроительства ООН, направленной на укрепление социальной сплочённости и предотвращение конфликтов.


Баткенская область, молодежь, Россия, ПРООН
