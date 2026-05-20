В Бишкеке презентовали новую цифровую платформу для путешествий

Представьте, что весь ваш следующий отпуск - от бронирования аутентичного отеля на Иссык-Куле до сложных перелётов на другой конец света - помещается в один клик в вашем смартфоне. Звучит как фантастика? А вот и нет. 14 мая в Бишкеке на масштабной площадке MTravel Day ведущие игроки авиации и туризма раскрыли карты и показали, как цифровые технологии прямо сейчас переписывают правила игры для кыргызстанских путешественников.

Новая эра: Ребрендинг Bookit и большая экосистема MBANK

Пожалуй, главной и самой обсуждаемой сенсацией встречи стал официальный ребрендинг известного сервиса Bookit.kg - отныне он трансформировался в MTravel. Как заявил со сцены CEO MTravel Евгений Быстров, это не просто смена вывески, а масштабное технологическое слияние.

"MTravel становится частью большой цифровой экосистемы, где путешествия, финансы и повседневные сервисы объединены в одном удобном пространстве для пользователя. Этот переход - важный шаг к тому, чтобы сделать путешествия еще доступнее, быстрее и комфортнее", - подчеркнул Евгений Быстров.

Что это значит на практике? Заглянув в привычное приложение MBANK, кыргызстанцы теперь обнаружат мощный туристический хаб. Больше не нужно переключаться между десятками сайтов, ведь в один клик доступны:

Отели по всему Кыргызстану - отныне открывать для себя уникальные уголки родного края и бронировать жилье можно мгновенно. Однодневные туры внутри страны - идеальный вариант для тех, кто легок на подъем и обожает спонтанные выезды на уикенд. Международные туры - полностью продуманные, пакетные предложения для беззаботного отдыха за рубежом.

Рассрочка до 12 месяцев - копить годами на мечту больше не придется. Спланировать бюджет и отправиться в долгожданную поездку можно прямо сейчас, а платить потом.

Опыт лидеров рынка: о чём говорили за кулисами?

MTravel Day запомнился гостям не как скучная сухая презентация, а как живой, открытый диалог флагманов отрасли. Руководители крупнейших авиакомпаний региона поделились инсайдами и планами, которые обещают в ближайшие годы серьезно встряхнуть рынок перевозок в Кыргызстане:

Региональный менеджер Air Astana Алибек Берикбосынов разложил по полочкам перспективы развития международных направлений и презентовал новые заманчивые возможности для пассажиров.

Директор по коммерции ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев презентовал масштабную модернизацию авиационной инфраструктуры. Напомним, сегодня компания координирует работу 11 аэропортов по всей республике, ежедневно обеспечивая комфорт для миллионов пассажиров.

Коммерческий директор AeroNomad Диларам Аширметова впечатлила цифрами: авиакомпания демонстрирует стремительный рост международной маршрутной сети и стабильное увеличение пассажиропотока.

Представитель Tez Jet Элина Рыспаева сделала акцент на запуске новых международных маршрутов и важнейшей роли перевозчика в укреплении авиационной связности всего Центральноазиатского региона.

Приятным бонусом для участников стало присутствие команд Sky Fru, Asman и AJet, которые приехали на форум не с пустыми руками, а подготовили для гостей специальные подарки и фирменные призы.

Кульминация вечера: кому достались билеты в Турцию?

Финал мероприятия обернулся настоящим триумфом и шквалом эмоций - организаторы устроив грандиозный розыгрыш авиабилетов. Зал замер в ожидании, и счастливые победители забрали заветные сертификаты на перелеты по самым востребованным маршрутам:

Бишкек - Москва, Бишкек - Ош и Бишкек - Алматы;

Ваучеры на полеты в любом направлении из обширной маршрутной сети партнеров;

Главный суперприз: авиабилеты в красивейшие мегаполисы Турции - Стамбул и Анкару.

Прошедший форум наглядно доказал: индустрия туризма в Кыргызстане официально набрала космическую скорость. MTravel Day стал отправной точкой в новую реальность, а MBANK в очередной раз подтвердил свое безоговорочное лидерство на цифровом рынке страны.

