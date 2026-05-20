В Бишкеке автомобиль врезался в путепровод на улице Бакаева

- Назгуль Абдыразакова
В Бишкеке утром 20 мая произошло ДТП с повреждением путепровода на улице Бакаева. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По предварительным данным, около 06:00 водитель С.К. следовавший по участку улицы Бакаева от улицы Льва Толстого в направлении улицы Боконбаева, не справился с управлением, съехал с проезжей части и совершил наезд на путепровод, проходящий через железную дорогу.

В результате аварии объектам дорожной инфраструктуры и государственному имуществу причинен материальный ущерб. Автомобиль водворен на штрафстоянку.

Факт ДТП зарегистрирован в УПСМ при ГУВД Бишкека.

В мэрии отметили, что вопрос восстановления поврежденного участка будет рассматриваться в установленном законом порядке с последующим возмещением ущерба виновной стороной.

Также в муниципалитете напомнили, что данный участок ранее был введен в эксплуатацию после завершения строительных работ и предназначен для безопасного и комфортного передвижения участников дорожного движения.

Мэрия Бишкека призвала водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.


Теги:
ДТП, Бишкек, мэрия
