МИД КР выясняет обстоятельства гибели кыргызстанки в Москве

- Назгуль Абдыразакова
Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о гибели гражданки КР в Москве.

Как сообщили в ведомстве, после публикации статьи "В Москве убили кыргызстанку и спрятали ее тело в диван" консул посольства Кыргызстана в России по поручению министерства оперативно выехал в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, посольство направило соответствующие запросы в правоохранительные органы России. В МИД отметили, что по мере поступления новой информации будут предоставлены дополнительные сведения.

Ведомство подчеркнуло, что данный вопрос находится на особом контроле.

Ранее российские СМИ сообщили, что тело 33-летней гражданки Кыргызстана было обнаружено в квартире на Люблинской улице в Москве. По информации СМИ, родственники начали искать женщину после того, как она перестала выходить на связь 8 мая.

Как пишет "Московский комсомолец", тело погибшей нашли в бельевом ящике дивана. По предварительным данным, один из проживавших в квартире граждан Кыргызстана задержан, еще один, предположительно, покинул территорию России.

Следственные органы проводят расследование.


Россия, убийство, Кыргызстан
