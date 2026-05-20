Минприроды КР и КГТУ обсудили подготовку кадров для отрасли

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана и Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова намерены укреплять сотрудничество в сфере подготовки кадров.

Соответствующие вопросы обсудили министр природных ресурсов Акыл Токтобаев и ректор КГТУ Мирлан Чыныбаев в ходе рабочей встречи.

Стороны рассмотрели перспективы подготовки высококвалифицированных специалистов для горнодобывающей, геологической и экологической отраслей, а также обсудили расширение взаимодействия между министерством и научно-образовательными подразделениями университета.

Особое внимание было уделено практико-ориентированному обучению студентов, развитию научных исследований и внедрению современных технологий в образовательный процесс.

Кроме того, участники встречи обсудили укрепление взаимодействия между наукой, образованием и государственным сектором, а также реализацию совместных проектов, направленных на развитие кадрового и научного потенциала страны.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и реализации совместных инициатив по подготовке молодых специалистов.


Теги:
вуз, сотрудничество, Кыргызстан, Минприродресурсов
