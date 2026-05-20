Тендер компании ОсОО "Алтынкен" на разработку платформы данных

Компания ОсОО "Алтынкен" объявляет о поиске подрядчика для реализации проекта по разработке и внедрению корпоративной платформы производственно-операционных данных.

Срок реализации проекта: 4 месяца.

Период приема заявок: с 20 мая 2026 года по 5 июня 2026 года.

1. Цели и содержание подрядных работ

Главная цель проекта - создание единой базовой платформы данных и интегрированной системы статистики производственных показателей. Проект призван обеспечить централизованное хранение информации, устранить "островки данных", сформировать корпоративное озеро данных по принципу "единого источника" и обеспечить аналитическую поддержку для принятия управленческих решений.

Основные задачи подрядчика:

Сбор данных: Организация первичной загрузки производственных данных всеми подразделениями компании (с поддержкой PC-версии и мобильного приложения). Консолидация: Разработка, внедрение и тестирование схем агрегации данных из различных производственных отделов. Отчетность: Создание аналитических отчетов для профильных подразделений и топ-менеджмента компании. Визуализация: Разработка большого диспетчерского экрана для управления производством и мобильной панели управления ("кабинет руководителя"). Интеграция: Настройка обмена данными между локальной платформой предприятия и корпоративной платформой больших данных головной группы компаний. Архитектура: Обеспечение полностью автономного (независимого) развертывания платформы на мощностях заказчика.

2. Технические требования к системе

Архитектура: Система должна базироваться на архитектуре B/S (Browser/Server). Работа пользователей осуществляется через браузер без необходимости установки и обслуживания ПО на клиентских компьютерах. Язык разработки: JAVA или .NET. Хранилище данных: Экспертные знания архитектуры хранилищ, оптимизация работы с СУБД (PostgreSQL, Greenplum, Oracle, MySQL), написание сложных SQL-запросов и разработка хранимых процедур. Моделирование и управление: Проектирование моделей данных, участие в формировании стандартов качества и политик управления данными (Data Governance). Интеграция (ETL): Оперативное слияние данных из различных бизнес-направлений (производство, кадры, финансы, логистика) крупного холдинга с построением стабильных ETL-потоков. Аналитические инструменты: Разработка отчетности "end-to-end". Обязательно владение инструментами FineReport и FineBI для создания стандартных и стратегических отчетов на платформе FanRuan. Мобильная разработка: Создание приложений под iOS и Android с возможностью безопасного удаленного доступа через интернет. Движок бизнес-процессов: Интеграция Workflow Engine (конструктор процессов, настройка узлов, маршрутов и форм) для автоматизации согласований на основе ролей, должностей и заданных условий.

3. Квалификационные требования к участникам

Общие требования

Наличие не менее 3 реализованных проектов по созданию корпоративных платформ данных за последние 3 года. Стоимость каждого из указанных контрактов должна составлять не менее 15 млн сомов. Опыт необходимо подтвердить документально.

Требования к команде внедрения

Руководитель проекта: Опыт управления IT-проектами в сфере Data Management - от 5 лет. Опыт успешного руководства минимум 5 аналогичными или более крупными проектами. Специалисты: Наличие профильных инженерных сертификатов, отличные коммуникативные навыки для беспрепятственного взаимодействия с пользователями заказчика.

Оперативность реагирования

Команда поддержки должна обеспечивать круглосуточную реакцию на внештатные инциденты безопасности: предоставление технической поддержки - в течение 1 часа, принятие первичных мер по устранению проблемы - в течение 24 часов.

4. Порядок подачи заявок и контакты

Заинтересованным организациям необходимо направить пакет документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям, в электронном виде.

Период регистрации участников: с 20.05.2026 по 05.06.2026 E-mail для отправки заявок: atkbjyx@gmail.com

Для получения подробной технической документации и разъяснений, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании.

Контактная информация:

Контактное лицо: Гулизат Телефон: 0701886640 Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.