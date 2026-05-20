Тендер компании ОсОО "Алтынкен" на разработку платформы данных

Компания ОсОО "Алтынкен" объявляет о поиске подрядчика для реализации проекта по разработке и внедрению корпоративной платформы производственно-операционных данных.
Срок реализации проекта: 4 месяца.
Период приема заявок: с 20 мая 2026 года по 5 июня 2026 года.
1. Цели и содержание подрядных работ
Главная цель проекта - создание единой базовой платформы данных и интегрированной системы статистики производственных показателей. Проект призван обеспечить централизованное хранение информации, устранить "островки данных", сформировать корпоративное озеро данных по принципу "единого источника" и обеспечить аналитическую поддержку для принятия управленческих решений.
Основные задачи подрядчика:
- Сбор данных: Организация первичной загрузки производственных данных всеми подразделениями компании (с поддержкой PC-версии и мобильного приложения).
- Консолидация: Разработка, внедрение и тестирование схем агрегации данных из различных производственных отделов.
- Отчетность: Создание аналитических отчетов для профильных подразделений и топ-менеджмента компании.
- Визуализация: Разработка большого диспетчерского экрана для управления производством и мобильной панели управления ("кабинет руководителя").
- Интеграция: Настройка обмена данными между локальной платформой предприятия и корпоративной платформой больших данных головной группы компаний.
- Архитектура: Обеспечение полностью автономного (независимого) развертывания платформы на мощностях заказчика.
2. Технические требования к системе
- Архитектура: Система должна базироваться на архитектуре B/S (Browser/Server). Работа пользователей осуществляется через браузер без необходимости установки и обслуживания ПО на клиентских компьютерах. Язык разработки: JAVA или .NET.
- Хранилище данных: Экспертные знания архитектуры хранилищ, оптимизация работы с СУБД (PostgreSQL, Greenplum, Oracle, MySQL), написание сложных SQL-запросов и разработка хранимых процедур.
- Моделирование и управление: Проектирование моделей данных, участие в формировании стандартов качества и политик управления данными (Data Governance).
- Интеграция (ETL): Оперативное слияние данных из различных бизнес-направлений (производство, кадры, финансы, логистика) крупного холдинга с построением стабильных ETL-потоков.
- Аналитические инструменты: Разработка отчетности "end-to-end". Обязательно владение инструментами FineReport и FineBI для создания стандартных и стратегических отчетов на платформе FanRuan.
- Мобильная разработка: Создание приложений под iOS и Android с возможностью безопасного удаленного доступа через интернет.
- Движок бизнес-процессов: Интеграция Workflow Engine (конструктор процессов, настройка узлов, маршрутов и форм) для автоматизации согласований на основе ролей, должностей и заданных условий.
3. Квалификационные требования к участникам
Общие требования
- Наличие не менее 3 реализованных проектов по созданию корпоративных платформ данных за последние 3 года.
- Стоимость каждого из указанных контрактов должна составлять не менее 15 млн сомов. Опыт необходимо подтвердить документально.
Требования к команде внедрения
- Руководитель проекта: Опыт управления IT-проектами в сфере Data Management - от 5 лет. Опыт успешного руководства минимум 5 аналогичными или более крупными проектами.
- Специалисты: Наличие профильных инженерных сертификатов, отличные коммуникативные навыки для беспрепятственного взаимодействия с пользователями заказчика.
Оперативность реагирования
- Команда поддержки должна обеспечивать круглосуточную реакцию на внештатные инциденты безопасности: предоставление технической поддержки - в течение 1 часа, принятие первичных мер по устранению проблемы - в течение 24 часов.
4. Порядок подачи заявок и контакты
Заинтересованным организациям необходимо направить пакет документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям, в электронном виде.
- Период регистрации участников: с 20.05.2026 по 05.06.2026
- E-mail для отправки заявок: atkbjyx@gmail.com
Для получения подробной технической документации и разъяснений, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании.
Контактная информация:
- Контактное лицо: Гулизат
- Телефон: 0701886640
- Адрес: Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, г. Орловка, ул. Кудряшова, 18.
Приглашаем квалифицированные компании принять участие в тендере!